Samsun'da feci ölüm

Feci ölüm
Samsun’un Çarşamba ilçesinde, tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba'nın Ordu Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ordu Mahallesi Muhtarı Sedat Arslan'ın oğlu 32 yaşındaki Adem Arslan, tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isterken akıma kapıldı. Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adem Arslan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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