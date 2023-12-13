Samsun'da gasp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Samsun'da gasp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Samsun'da bir kişiyi darp ederek ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen 4 kişi emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı S.K. tarafından geceleyin sigara içme bahanesiyle çağrılan B.Ö.B., Anadolu Mahallesi'ndeki onun adresine gitti.

aw097766-02.jpgB.Ö.B.'nin burada araca bindirilerek alıkonulup darp edildiği ve sigara, cep telefonu ve parası gasp edilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında araçtan indirildiği iddia edildi. Darp sonucu yaralanan B.Ö.B., hastaneye başvurdu ve polise şikayette bulundu.

aw097766-01.jpgİlyasköy Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili S.K., G.K., M.T. ve M.G.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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