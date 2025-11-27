Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan ürünler satışa sunulduğu Hayır Çarşısı Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya’nın gerçekleştirdiği dua açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, etkinliğin hazırlanmasında emeği olanlara teşekkür ederek hayır çarşısının bereketli olmasını diledi.

Kaymakam Özgür Kaya ise Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze içimizde bir yara. Bu tarz organizasyonlar inşallah onların sıkıntılarına bir nebze katkı olur. Biz de karınca misali destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Köprülü Mehmet Paşa Camii avlusunda kurulan hayır çarşısına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.