Samsun’da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.30 sularında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Esmer idaresindeki 55 YF 231 plakalı otomobil, Tepeköy civarında tali yoldan kavşağa giren Hasan Bektaş’ın kullandığı 55 AU 719 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobiller ikisi de refüje savruldu. Meydana gelen kaza sonucu otomobil sürücüleri Hasan Bektaş, Mustafa Esmer ile otomobilde yolculuk eden Hanife Esmer yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kazayla ilgili inceleme devam ediyor.