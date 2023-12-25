Samsun’da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Samsun’da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sularında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Esmer idaresindeki 55 YF 231 plakalı otomobil, Tepeköy civarında tali yoldan kavşağa giren Hasan Bektaş’ın kullandığı 55 AU 719 plakalı otomobille çarpıştı.

aw106110-03.jpgÇarpışma sonucu otomobiller ikisi de refüje savruldu. Meydana gelen kaza sonucu otomobil sürücüleri Hasan Bektaş, Mustafa Esmer ile otomobilde yolculuk eden Hanife Esmer yaralandı.

aw106110-02.jpgYaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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