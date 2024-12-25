Samsun’da kayıp balıkçılar için umutlar devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Samsun’da kayıp balıkçılar için umutlar devam ediyor

Samsun’da kaybolan iki balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Kaybolan balıkçılardan henüz bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları karadan, denizden ve havadan sürüyor.

Costal Sahili açıklarında balıkçı Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) arama çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerindeki 151 kişi katılıyor.

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Balıkçı teknelerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında kaybolan balıkçıların teknelerine ait olduğu değerlendirilen ağlar bulundu.

AFAD'da görevli arama kurtarma köpeğiyle de limandaki kayalıklarda çalışması yapılıyor.

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Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

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Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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