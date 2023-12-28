Samsun’da korkunç olay. Enişte yeğenini öldürdü

Kaynak: İHA
Samsun’da korkunç olay. Enişte yeğenini öldürdü
Samsun’da bir şahıs yeğenine bıçakla saldırdı. Genç yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşti. Verilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Semih Asilkefeli ile eniştesi Ersin K. tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Ersin K., 22 yaşındaki yeğenine bıçakla saldırdı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan baba Haluk Asilkefeli de olayda yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, 2 yaralı Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yeğen Semih Asilkefeli, Bafra Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleden sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu iletildi.

22 yaşındaki gence ve onun babasına saldıran Ersin K. ise polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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