Lastiğe hava basarken lastik patladı adam öldü

İHA'nın haberine göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan iş makineleri tamirci dükkanında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Ali Aydın, greyderin tekerini şişirdiği sırada tekerlek patladı.
Patlamanın etkisiyle tekerlekten çıkan metal gence çarptı. 2 aydan fazla yoğun bakımda kalan Ali Aydın yaşam savaşını kaybetti. Ali Aydın'ın hayatını kaybettiği iş kazası ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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