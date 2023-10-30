Samsun'da metruk binalar yıkılıyor

Sırasıyla ilk olarak Kıran Mahallesi 110. Sokak, Liman Mahallesi Orhan Hakalmaz Sokak, Saitbey Mahallesi Gönül Sokak’ta bulunan metruk binada güvenlik önlemi alan Yıkım İşleri Müdürlüğü, çevre hanelerin toz ve kirden etkilenmemesi için sulama işlemi gerçekleştirdi.

Daha sonrasında iş makineleri yardımıyla metruk binanın yıkımı güvenli bir şekilde tamamlandı.

Söz konusu çalışmaların tespit edilen diğer noktalarda devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kentin estetik görüntüsünü bozan, ömrünü tamamlamış ve can güvenliğini tehlikeye atan binaların yıkımını sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir konuydu. Vatandaşlarımız da yapılan çalışmalardan memnun. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.