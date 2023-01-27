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MHP'de 5 ilçe başkanı ile 6 il yöneticisi istifa etti

Samsun'da MHP 3 ilçe başkanını görevden alarak yerine yeni isimler atamasının ardından, 5 ilçe başkanı ve 6 il yöneticisinin istifa ettiği belirtildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:28
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Samsun'da MHP'de 5 ilçe başkanı ile 6 il yöneticisi istifa etti

MHP'de 5 ilçe başkanı ile 6 il yöneticisi istifa etti
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MHP Genel Merkezi, geçtiğimiz günlerde Atakum İlçe Başkanı Murat Akoğlu, Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve Tekkeköy İlçe Başkanı Köksal Kısa’yı görevden aldı.

Ardından da bu 3 ismin yerine yeni atamalar yaparak Atakum İlçe Başkanlığına Metehan Yusufoğlu, Çarşamba İlçe Başkanlığına Harun Kaya ve Tekkeköy İlçe Başkanlığına Hakan Süzer getirildi.

5 İLÇE BAŞKANI VE 6 YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

Görevden almaların hemen ardından MHP’de üst üste istifalar gelmeye başladı. Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, Vezirköprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay, Terme İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Salıpazarı İlçe Başkanı Hasan Yüksel ve Ladik İlçe Başkanı Selami Aktaş görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifalar bu isimlerle de sınırlı kalmadı ve MHP İl yönetiminde bulunan 6 kişinin daha istifalarını verdi.

"İSTİFALAR ONLARIN TERCİHİ"

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın milletvekili aday adayı olmak için görevden ayrılması üzerine yerine görevlendirilen yeni Başkan Osman Kandıra, istifalarla ilgili açıklama yaptı.

Her şeyin genel merkezin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Kandıra, “Yorulan değişir. Davanın değil adamının adamı olan gider. Liyakat ile değil hatır gönül ile makamlara getirilenler ile başarılı olunamayacağı, değişimi görüp gereğini yapanlardan da bellidir. İstifa tek taraflıdır ve onların tercihidir. Görev değişimini uygun görmüşler, bizim önümüzü açmak için istifa ettiler. Saygı ile karşılıyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. İstifa eden ilçe başkanlarının yerine, yeni isimler ve yönetim atanacaktır. Yeni kan ve yeni can ile MHP hem Türkiye’de hem de Samsun’da yoluna daha güçlü devam edecektir. Kendilerince bir oyun içinde olanları ve kendi siyasi hırsları uğruna partimizi ve böylesi bir dönemde camiamızı zor duruma sokma çabasında olanları da Ülkücü-Milliyetçi hafızanın unutmayacağını da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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garip
27.01.2023 16:30
İllaki koltuk veya menfaatlerine aykırı bir iş olmuştur da ondan istifa ediyorlardır. MHP .nin tutumundan istifa edecek olsalar bu güne kadar durmazlardı :)  
 
Dursun ABASIZ
27.01.2023 16:20
Ülkücüleri harcayan bir MHP'nin il başkanı nasıl oluyor da başkalarını ihanetle suçluyor.Anlamak çok zor.MHP var mı ki,MHP İl başkanı olarak,AKP 'nin bir icraatını eleştir Andımız'ın yasaklanmasını..  
 
CIRT
27.01.2023 15:59
Mhp mitöz bölünme yaşıyor devamlı parti çıkarıyor  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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