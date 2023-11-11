Samsun’da narkotik operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile şube ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen uygulamalarda, 189 adet sentetik ecza, 158,7 gram esrar, 27,24 gram metamfetamin, 0,05 gram sentetik kannabinoid, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 32 adet tabanca fişeği, 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.