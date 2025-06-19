Samsun’da ormana girişler yasaklandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ile 5442 sayılı İl İdare Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri kapsamında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre; tescilli piknik alanları, orman parkları ve milli parklar dışındaki ormanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandı. Yasak kapsamında, bazı istisnalara da yer verildi. Ormancılık faaliyetleri kapsamında izin verilen görevliler, sahipsiz hayvanları beslemek için izin alanlar, orman idaresi ile sözleşmeli çalışan park işletmecileri ve resmi izinli avcılar belirlenen kurallar çerçevesinde ormanlara girebilecek.

Valilik kararında, "Samsun il sınırları içerisindeki ormanların çevresi ve içinden geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal ve semaver yakmak ile ATV, UTV ve motosiklet kullanmak yasaktır" denildi.

Ayrıca, orman köyleri ve çevresinde anız ve bahçe atığı yakılması da yasaklandı. Sanayi tesisleri ve enerji nakil hatlarının bakımından sorumlu kuruluşlara yangın riskine karşı önlem alma zorunluluğu getirilirken, belediyelere de orman kenarlarındaki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturma ve iş makinelerini hazır bulundurma talimatı verildi. Alınan önlemlerin uygulanması için ilçe kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşan denetim ekipleri oluşturulacak. Kararlara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi. Yasaklar, 19 Haziran-30 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak.