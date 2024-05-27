Samsun'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

Bafra'daki kaza, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Fatih Ü. yönetimindeki 55 AJC 002 plakalı araç ile Serdar Sokak'tan caddeye çıkan Meliha S. yönetimindeki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Çarpışma sonucu otomobil sürücüleri Fatih Ü. ve Meliha S. ile 55 AJC 774 plakalı otomobilde bulunan 12 yaşındaki T.R.S. yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan vatandaşlar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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