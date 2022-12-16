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Samsun'da 44 litre sahte içki ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından 44 litre sahte içki ele geçirildi. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:19
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Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da 44 litre sahte içki ele geçirildi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak alkolle mücadele kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan aramalarda 44 litre etil alkol, 2 litre sahte içki ve 11 adet boş cam şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


(Kaynak: İHA)

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