Samsun’da sahte içki operasyonu! Malzemeler ele geçirildi

Kaynak: İHA
Samsun’da sahte içki operasyonu! Malzemeler ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde İstanbul ve Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısında artış yaşanırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde denetimlerini artırdı. KOM polisi, İlkadım ilçesinde Tekel bayisi işleten H.K.'nın (60) iş yeri ve ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 109 adet alkollü içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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