Samsun’da şaşırtan hırsızlık! Ürün site yöneticilerine teslim edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da şaşırtan hırsızlık! Ürün site yöneticilerine teslim edildi

Samsun İlkadım’da bir sitenin bahçesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen K.K, polisin yaptığı çalışma sonrası gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinden yaklaşık 15 bin TL değerindeki piknik masasının çalınması üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını K.K.'nın (46) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan takip sonucu K.K, ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan masa bulunarak site yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da şaşırtan hırsızlık! Ürün site yöneticilerine teslim edildi

Samsun’da şaşırtan hırsızlık! Ürün site yöneticilerine teslim edildi

Samsun’da şaşırtan hırsızlık! Ürün site yöneticilerine teslim edildi

Samsun’da şaşırtan hırsızlık! Ürün site yöneticilerine teslim edildi

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