Samsun'da serinleten yağmur

MGM Samsun için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Samsun şehir merkezinde ve sahile yakın ilçelerde sabah saatlerinden itibaren yağmur kendini gösterdi. Yağmurun serinlettiği şehir merkezinde insanlar ve canlılar uzun zaman sonra ferah bir nefes aldı.

METEOROLOJİDEN UYARI

MGM’den yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Samsun'un batısı ile Ordu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar aralıklara etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Şiddetli yağmur nedeniyle sel, heyelan, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir” denildi.

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