Samsun’da sıcaklık 33 dereceyi, nem yüzde 90’ı aştı

Samsun'da sıcaklık 33 dereceye kadar yükselirken, nem oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Hissedilen sıcaklık ise ölçülen değerlerin çok daha üzerine çıktı. Bunaltıcı havadan etkilenen Samsunlular özellikle sahil bandı ve yeşil alanlardaki gölgelikleri doldurdu.

UZMANLAR UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporlarına göre, Samsun'da sıcak havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların daha da artacağı tahmin edilirken, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıldı.