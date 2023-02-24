Samsun'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

İHA'nın haberine göre, Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1'i Kalaşnikof otomatik tüfek, 5 tabanca ve mermiler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde bir bağ eve Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde ise İstanbul'dan Samsun'a getirilen silahı ele geçirildi.

Her iki operasyon kapsamında İlkadım, Kavak ve Tekkeköy ilçelerinde tespit edilen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız AK 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, 26 adet Kalaşnikof fişeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 34 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili M.İ. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.