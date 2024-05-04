Samsun'da sinirler gerildi. Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol kapıştı

Süper Lig’de heyecan dolu bir karşılaşmanın ardından Samsun’da tansiyon yükseldi.

Samsunspor’un kendi evinde Trabzonspor’u 3-1 ile geçtiği maç sonrası sahada gergin anlar yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol’un sahaya girerek kutlamalara başlaması, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’ın tepkisine neden oldu. İki isim arasında kısa süreli bir itiş kakış meydana geldi.

Futbolcuların hızlı müdahalesiyle olaylar daha fazla büyümeden engellendi. Ancak Uğurcan Çakır’ın olayların ardından soyunma odasına öfkeyle yöneldiği gözlendi.

Uğurcan Çakır sahayı terk ettikten sonra, orta sahada toplanan oyuncular arasında da küçük çaplı bir tartışma yaşandı.