Samsun'da sinirler gerildi. Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol kapıştı

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Samsun'da sinirler gerildi. Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol kapıştı
Samsunspor’un kendi evinde Trabzonspor’u 3-1 yendiği maç sonunda Uğurcan Çakır ile Markus Gisdol arasında gergin anlar yaşandı.

Süper Lig’de heyecan dolu bir karşılaşmanın ardından Samsun’da tansiyon yükseldi.

Samsunspor’un kendi evinde Trabzonspor’u 3-1 ile geçtiği maç sonrası sahada gergin anlar yaşandı.

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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol’un sahaya girerek kutlamalara başlaması, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’ın tepkisine neden oldu. İki isim arasında kısa süreli bir itiş kakış meydana geldi.

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Futbolcuların hızlı müdahalesiyle olaylar daha fazla büyümeden engellendi. Ancak Uğurcan Çakır’ın olayların ardından soyunma odasına öfkeyle yöneldiği gözlendi.

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Uğurcan Çakır sahayı terk ettikten sonra, orta sahada toplanan oyuncular arasında da küçük çaplı bir tartışma yaşandı.

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