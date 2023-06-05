Samsun'da su seviyesi yükselen barajın kapakları açıldı

Samsun 19 Mayıs Barajı'nda yoğun yağışlar nedeniyle yükselen şu seviyesi, baraj kapaklarının açılmasıyla normale döndü.

Samsun'da su seviyesi yükselen barajın kapakları açıldı

Aşırı yağışlar nedeniyle Dağköy bölgesinde bulunan 19 Mayıs Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine baraj kapakları açılarak, Engiz Çayı'na su bırakıldı.

aw907141-02.jpg19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun yağışlar nedeniyle 19 Mayıs Barajımız tamamen dolmuş ve sadece üst savaktan saniyede yaklaşık 600 metreküp su akmaktadır. Harici bir tahliye yapılmamaktadır. Takiplerimiz devam etmektedir. Tüm iş makinelerimiz ve ilçemizde özel sektörde bulunan iş makineleri belediyemiz bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. Özellikle köprü ağızlarının tıkanmaması için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

aw907141-03.jpg

aw907141-07.jpg

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Anadolu Efes Fenerbahçe karşısında seriyi eşitledi Spor
Anadolu Efes Fenerbahçe karşısında seriyi eşitledi
Son Dakika... Genelkurmay Başkanı Musa Aysever oldu Güncel
Son Dakika... Genelkurmay Başkanı Musa Aysever oldu
Olmaz olsun böyle asker eğlencesi. Mahalle ortasında rast gele ateş açtı Güncel
Olmaz olsun böyle asker eğlencesi. Mahalle ortasında rast gele ateş açtı
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması. Inter'de kalacak mı? Spor
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması. Inter'de kalacak mı?
Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor Güncel
Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Amasya’da otomobil alev alev yandı Güncel
Amasya’da otomobil alev alev yandı