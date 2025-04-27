Samsun'da tiner faciası: Alevler arasında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun’da Özcan K, isimli bir kişi yaktığı ateşe tiner dökünce olanlar oldu. Tiner alev alması ile vücudu alevler içerisinde kaldı.

Olay, Alaçam ilçesi Çeşme Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan K. (27) evde yaktığı ateşe tiner dökünce tinerin aniden parlaması ile alevler içinde kaldı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yüzünden, ellerinden ve vücudunun farklı yerlerinden yanarak yaralanan Özcan K., Samsun'daki hastanenin yanık bölümünün yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özcan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da tiner faciası: Alevler arasında kaldı

Samsun'da tiner faciası: Alevler arasında kaldı

Samsun'da tiner faciası: Alevler arasında kaldı

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