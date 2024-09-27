Samsun’da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ile 10 kişi yakalandığı bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 kişi ile birlikte, 10 paket halinde 22,76 gram eroin, 451 adet sentetik ecza, 40 gram metamfetamin, 41,86 gram sentetik kannabinoid, 14,59 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 80 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalananlar arasında bulunan 2 kişinin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandıkları ve birinin 2 yıl 1 ay, diğerinin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturma devam ediyor.

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