Samsun'daki yemekten zehirlenen işçi sayısı 188'e çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren 11 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 188 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği bildirildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.