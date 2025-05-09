Samsun'daki yemekten zehirlenen işçi sayısı 188'e çıktı

Kaynak: AA / İHA
Samsun'daki yemekten zehirlenen işçi sayısı 188'e çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 ayrı fabrikada çalışan 188 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren 11 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 188 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.

aw450400-01.jpg

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği bildirildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son Haberler
Samsun'daki yemekten zehirlenen işçi sayısı 188'e çıktı
Samsun'daki yemekten zehirlenen işçi sayısı 188'e çıktı
Dev marka ikinci kez satışta! 40 yıllık çay firması için karar verildi
Dev marka ikinci kez satışta! 40 yıllık çay firması için karar verildi
2 kadını katili firari yakalandı
2 kadını katili firari yakalandı
Trump'tan Rusya ile Ukrayna'ya çağrı
Trump'tan Rusya ile Ukrayna'ya çağrı
Dur ihtarından kaçan alkollü sürücüye 25 bin 389 TL ceza
Dur ihtarından kaçan alkollü sürücüye 25 bin 389 TL ceza