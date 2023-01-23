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Samsung Galaxy A34 5G’in özellikleri açıklandı

Samsung'un piyasaya sürmeyi beklediği Galaxy A34 modelinin teknik özellikleri belli oldu. Ayrıca cihazın ön planının tasarımı da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:49
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Samsung Galaxy A34 5G’in özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy A34 5G’in özellikleri açıklandı
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Samsung Galaxy A34, kısa süre önce Federal iletişim Komisyonu (FCC) veri tabanında görüntülendi. Akıllı telefon daha önce de MediaTek Dimensity 1080 işlemcisiyle Geekbench’te yer almıştı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; MediaTek’in Dimensity 1080 işlemcisi 6 nm üretim sürecinden geçiyor. İşlemci, iki adet 2.6GHz hızında Cortex-A78 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahiptir. Akıllı telefonun ek olarak bazı pazarlarda Exynos 1380 işlemcisiyle gelmesi de muhtemel göründü.

CİHAZIN ÖN TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

Galaxy A34, 6,5 inç büyüklüğünde ve 90Hz hızında yenileme hızında AMOLED ekranla tanıtılacak. Akıllı telefonun arka panelinde bir adet 48 Megapiksel ana olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise bir adet 13 Megapiksel özçekim kamerası yer alacak.

Federal İletişim Komisyonu’na göre Galaxy A34, 25W hızlı şarjla desteklenen 5.000 mAh batarya ile gelecek. Fiyat etiketi konusunda herhangi bir bilgisi bulunulmayan cihazın dört ayrı renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Tanıtım tarihi olarak ise bu yılın ilk çeyreği olarak işaret ediliyor.

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