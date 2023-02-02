Teknoloji devi gücünü Google ile birleştirdi. XR gözlük geliyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Samsung, Galaxy S23 ailesi ve Galaxy Book 3 serisinin yanı sıra Google ve Qualcomm ile birlikte XR (genişletilmiş gerçeklik) ürünleri üzerinde çalışıyor.

Samsung Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, şirketin XR üzerinde çalıştığını söyledi ve ürün için çok beklemeyeceğimizin sinyallerini verdi.

GOOGLE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Samsung, giyilebilir ekranlar için özel olarak tasarlanmış bilinmeyen bir Android sürümü olan yazılım üzerine Google ile birlikte çalışıyor. Google, sürükleyici bilgi işlem terimini kullanırken, Samsung genişletilmiş gerçeklik terimini kullanıyor.

“ÇALIŞMAKTA HEYCANA DUYUYORUZ”

Google sözcüsü lansman sırasında “Kullanıcıların Google ile yapabileceklerini daha da ileri taşıyacak yeni nesil bilgi işlem deneyimi yaşatmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmakta heyecan duyuyoruz.” dedi. Samsung’dan TM Roh da “Ürünün piyasaya çıkması ve başarılı olabilmesi için ekosistemin bir nebze de olsa hazır olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Samsung’un XR gözlüğünün işlemcisi Qualcomm’a ait olacak. Şirketin Kasım ayında artırılmış gerçeklik gözlükler için duyurduğu 4nm Snapdragon AR2 Gen 1 işlemci kullanılacak.