Samsung yeni 1TB microSD kartlarını piyasaya sürüyor

Performansları, 180 MB/s sıralı okuma hızı ve 160 MB/s aktarım hızıyla büyük dosyaların işlenmesini kolaylaştırıyor.

Samsung Electronics Bellek Markalı Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı Hangu Sohn "İçerik yaratıcıları ve teknoloji meraklıları, yüksek kapasite ve performans gerektiren verileri depolamak için akıllı telefonlar ve oyun konsolları gibi taşınabilir cihazları giderek daha fazla kullanıyor. Yeni PRO Plus ve EVO Plus microSD kartlar, büyük miktarlarda verinin güvenilir ve emniyetli bir şekilde saklanması ihtiyacını karşılıyor" dedi.

PRO Plus ve EVO Plus kartların yüksek depolama alanı, kullanıcılara genellikle SSD'lerde bulunan 1 TB'a kadar kapasiteye sahip olma olanağı sağlıyor. Yeni microSD kartlar, 400.000'den fazla 4K UHD görüntüyü (2,3 MB) veya 45'ten fazla konsol oyununu (20 GB) depolama kapasitesine sahip. Bu yetenek akıllı telefonlar, kameralar, drone'lar ve taşınabilir oyun konsolları için yeni olanakların kapısını aralıyor. PRO Plus ve EVO Plus kartları ayrıca 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak mevcuttur. EVO Plus modelinin 64 GB versiyonu da mevcut.

PRO Plus modeli, yüksek kaliteli içerik depolayan kullanıcıların gelişmiş akıcılık için olağanüstü performansın keyfini çıkarmasına olanak tanıyor: 128 GB'tan 1 TB'ye kadar depolama seçenekleri, saniyede 180 megabayta (MB/s) kadar sıralı okuma hızı ve 130 MB/s'ye kadar sıralı yazma hızıyla tavizsiz verimlilik ve güvenilirlik sağlıyor. Hızlı yükleme ve verimli çoklu görev için. PRO Plus kart, Uygulama Performansı Sınıfı 2 (A2) ile 4K UHD video için UHS (U3) ve Video Hız Sınıfı 30 (V30) özelliklerine sahip.

Günlük kullanım için EVO Plus modeli, 160 MB/s'ye varan aktarım hızları sunar. Aynı zamanda kesintisiz çoklu görev deneyimi sağlamak üzere UHS hız sınıfı U3 ve Uygulama Performansı A2 ile 4K UHD videolar için video hız sınıfı V30 ile donatılmıştır. Ayrıca 64GB EVO Plus modeli, UHS Hız Sınıfı U1 ve Uygulama Performansı A1 ile Video Hız Sınıfı 10 (V10) ile farklı özelliklere sahip.

PRO Plus ve EVO Plus 1 TB microSD kartlar, 28 nanometre (nm) denetleyicileri sayesinde daha yüksek güç verimliliğine sahip. 55nm denetleyiciye sahip önceki seriye göre bu önemli kazanç, kullanıcıların cihazlarının pil ömrünü uzatmasına olanak tanıyor.

2 kilobaytlık düzeltici kod (ECC) ve düşük yoğunluklu eşlik kodu (LDPC) ile PRO Plus ve EVO Plus 1 TB kartlar, üstün dayanıklılık için daha yüksek yazma ve silme döngüleri sunarak uzun süreler boyunca daha güvenli depolama sağlıyor.

PRO Plus ve EVO Plus kartları kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve 6 alanda yüksek güvenilirlik puanları elde edildi. Zorlu koşullarda kapsamlı bir şekilde test edilen PRO Plus ve EVO Plus kartlar suya, yüksek sıcaklıklara, röntgen ışınlarına ve manyetik alanlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca kapsamlı düşme ve aşınma testlerinden de geçti.

PRO Plus ve EVO Plus kartları, Android akıllı telefonlar, tabletler ve taşınabilir oyun konsolları gibi çok çeşitli cihazların yanı sıra CCTV kameraları ve drone'lar gibi özel gereksinimleri olan cihazlarla da uyumlu.