Samsung yeni ürünü Galaxy Ring'i tanıttı

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, kompakt ve hafif tasarımıyla 7/24 rahatça giyilebilen bir cihaz olarak, kullanıcılara kapsamlı fitlik takibi olanağı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy Ring'in geliştirilmesini ve tasarımını üstlenen Samsung Electronics Mobil Deneyim İş Birimi Giyilebilir Ürün Planlama Grubu, giyilebilir cihaz pazarındaki yeni fırsatları araştırırken özellikle hızla büyüyen zindelik yönetimi alanına odaklandı.

Kişiselleştirilmiş zindelik çözümleri için daha doğru ve akıcı zindelik verileri sunan en uygun form faktörü araştıran Samsung, çeşitli form faktörlerini değerlendirdikten sonra, 7/24 takılabilen, kullanıcı dostu, küçük ve hafif bir nesne olan yüzükte karar kıldı.

Samsung tüm bu çalışmalar sonucunda, Galaxy Ring takılıyken kullanıcıların baş ve işaret parmaklarını iki kez sıkıştırmasıyla uyandırma alarmını kapatmasına olanak tanıyan özelliğini tanıttı. Aynı el hareketiyle Galaxy akıllı telefonların kamerasını da kontrol etmek mümkün oluyor ve bu özellik, cihazlar arasındaki bağlantıyı üst düzeye çıkarıyor.

Galaxy Ring'in geliştirilme sürecinde ana odak noktası, kullanıcılara anlamlı zindelik bilgilerinin sağlanması oldu. Kullanıcılar, zindelik hedeflerine daha hızlı ulaşmak için Galaxy AI tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş zindelik bilgileri alabiliyor. Ayrıca konfor ve estetik, Galaxy Ring'i geliştiren ekiplerin temel öncelikleri arasında yer alıyor.

-"UYKU YAPAY ZEKA ALGORİTMASI KULLANICILARIN UYKULARINI DAHA İYİ ANLAMASINI SAĞLIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim İş Birimi Giyilebilir Ürün Planlama Grubu'ndan Yujin Roh, Galaxy Ring'in uyurken de takılabilecek kadar rahat ve tek bir şarjla bir haftaya kadar kullanılabilir bir cihaz olduğunu aktardı.

Yujin Roh, "Bu da onu ayrıntılı ve değerli uyku verileri toplamak için ideal hale getiriyor. Güçlü bir 'uyku yapay zeka algoritması' kullanıcıların uykularını daha iyi anlamasına ve iyileştirmelerine yardımcı olan gelişmiş uyku bilgileri sağlıyor. Ayrıca, Enerji Skoru özelliği, uyku kalitesini, aktivite seviyelerini, uykuda kalp atış hızını ve değişkenliği analiz ederek kullanıcılara günlük bir sağlık endeksi sunuyor." açıklamalarında bulundu.

Yujin Roh, kullanıcıların giyilebilir cihazın ne kadar hafif olduğunu görünce çok şaşırdıklarını ve planlama aşamasında, konfor ve hafiflik sunmak için kapsamlı araştırmalar yaptıklarını kaydetti.

Geniş bir stil yelpazesiyle uyumlu renkleri de büyük bir dikkatle seçtiklerine değinen Roh, özellikle el hareketlerini tasarlamanın ve bunları uygulamaya almanın zorlayıcı olduğunu belirtirken, bağlantılı bir Galaxy ekosistemi oluşturmak için ürününün herkes için pratik ve kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çeşitli kullanıcı senaryolarına eğildiklerini vurguladı.

Tüketicilerden gelen geri bildirimlere de değinen Roh, şu değerlendirmede bulundu:

"Tek yaptığım Galaxy Ring'i parmağıma takmak, uykudan egzersize kadar bana bu kadar kapsamlı zindelik bilgisi sunmasını seviyorum. Ürünün çok rahat olduğunu sık sık duyuyoruz, hatta kullanıcılar taktıklarını unuttuklarını da belirtiyor. Bu bizi gururlandırıyor çünkü ürün geliştirme aşamasındaki hedefimize ulaştığımızı gösteriyor. Galaxy Ring'in estetiğinden şarj kutusuna ve yüzük boyutlarının önceden ölçüp belirlenmesine olanak tanıyan pratik ölçü kitine kadar birinci sınıf bir deneyim sunma konusunda gösterdiğimiz çabalar ise kullanıcıların takdirini kazandı."

Samsung Electronics Mobil Deneyim İş Birimi Giyilebilir Ürün Planlama Grubu'ndan Sungjin Kim da yüzüğün formunun sunduğu avantajları en üst düzeye çıkarmak için, bu bilgileri ürüne dahil etmeden önce yüzüklerin tarihini ve biyolojik açıdan önemini incelediklerini aktardı.

Sungjin Kim, "Örneğin, Galaxy Ring'in günlük bir aksesuar olarak değerini artırmak için ona basit bir kıvrımla modern bir içbükey stil kazandırdık. Şarj kutusu ve ambalajı da bir mücevher kutusunu andıran kapaklı tasarıma sahip. Bu da kullanıcılara en ufak ayrıntılarda da kaliteyi ön plana çıkardığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.