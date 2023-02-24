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Sesi taklit edip telefon görüşmeleri yapacak uygulama geliştirildi

Samsung’un dijital asistanı Bixby adlı uygulama sayesinde kullanıcıların sesleri taklit edilebilecek. Bir başkasıyla konuşamama durumunda oluşturulan hazır metni uygulama, kullanıcı konuşuyormuş gibi karşı tarafa iletecek.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 13:29
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Samsung'dan kişisel sesleri taklit edebilen uygulama

Sesi taklit edip telefon görüşmeleri yapacak uygulama geliştirildi
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Samsung’un telefonlarında yüklü olarak gelen uygulamaları arasında yer alan Bixby, çok ilginç yeni bir özelliğe sahip olacak.

Galaxy S23 serisinin en heyecan verici parçalarından biri ve kullanıcıların telefon görüşmeleri için konuşmaya dönüştürülen mesajlar yazmasına olanak tanıyor. Samsung şimdi bir Bixby güncellemesinin bu ay Samsung Galaxy kullanıcıları için hazır olacağını söylüyor ve bu yeni özellikle ilgili ne yapacağına dair daha fazla ayrıntı sunuyor.

Bixby Metin Çağrısı, kimseyle konuşmadan çağrıları yanıtlamanıza yardımcı oluyor. Telefonunuz çalmaya başladığında, bir mesaj yazma seçeneği ekrana geliyor. Ancak bu seçenek, bir metin göndermiyor. Bunun yerine, Google Asistan'a benzeyen dijital asistan Bixby, metninizi yapay bir sese dönüştürüyor ve aramayı yanıtlarken mesajı okuyor.

Sesini birkaç cümlesini kaydetmek için Bixby Voice Creator kullanılabilir ve ardından Bixby bunu analiz ederek yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kopya yaratabilir. Samsung, oluşturulan sesi "telefon görüşmelerinin ötesinde" diğer Samsung uygulamalarıyla da uyumlu hale getirmeyi planlıyor.

Bixby Text Call, ilk aşamada Korece dilince kullanılabiliyor. Bu ay içinde de, ses üretme özelliği olmadan İngilizce kullanılan Galaxy S23 serisnde kendine yer buluyor.

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