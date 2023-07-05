Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hangi ülkeden kulüp satın alacağını açıkladı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Kırmızı Beyazlı kulübün heyecanı dinmeyen başkanı Yüksel Yıldırım, dün gece yarısı katıldığı bir televizyonun canlı spor programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Başkan Yıldırım, bir ara 70 puanla haklarının gasp edildiğini ifade ederek, kaybedilen şampiyonluk sezonu sonrasında görevi bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Yıldırım, "O dönem ‘Dostlarım sana yakışmaz’ diyince, kendi kendime:’Bırakanların kazanma şansı yok.’ dedim yanlışlar yaptım ama öğrendim" dedi.

Başkan Yıldırım kendisine yöneltilen sorulara açık ve net cevaplar verdi: Hocamızla maç önü kadroyu konuşuruz, rakibimize göre olduğu söyler, maç sonrası analiz ederiz. İşine karışmam. Bu yıl Süper Lig'de ilk 10'u hedefliyoruz. Şampiyon olmak zor ama ilk 5'te olup, düzenli Avrupa Kupaları’nda oynamak istiyoruz. Önceliğim ailem ve Yıldırım Holding. Samsunspor ise benim hobim. İsmi vardı ama yoktan var ediyorum. Yok olmasın, sahipsiz bırakılmasın diye satın aldım.

Başkan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sonra en çok parayı ben harcadım" diyerek, şöyle devam etti: Avrupa'da örnek aldığım kulüpler var. Altyapımızdan 5-6 futbolcunun A Takımımız da oynamasını istiyorum. Futbol globaldir. Yerli oyuncu değil, yabancı oyuncu da yetiştirebiliriz.

9 milyon Euro gibi bir bütçe ile Süper Lig kadrosu kuramazsınız. O zaman batsın kulüpler, ayakta kalanlarla biz yolumuza devam edelim! Bu kulübün sahibiyim. Taraftarın tepkilerine göğüs gerebiliyorum. Yalnız, taraftarlarımız çok şanslı, eğitimli, dünyayla networku olan bir başkana sahip ve ayrıca kendini ispat etmek isteyen, başarıya aç bir hocamız var. Taraftar bana ‘şampiyonluk yaşat’ diyor. Taraftarlarımız bana kızacak ama Samsun'da; Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlayamadı. Bunlar yanlış şeyler, artık bunları aşmamız lazım. Trabzonspor, bizim sadece bu ligdeki rakiplerimizden biridir. Herkes şampiyonluğunu her şehirde kutlamalı.

"BALKANLAR, LATİN AMERİKE, KOLOMBİYA VE PORTEKİZ’DE KULÜP SATIN ALACAĞIM"

"İstanbul'da, Samsunspor bayrağı astık ve şampiyonluk kutladık" diyen Yıldırım sözlerini, ‘’Kavgalar olmasın, barış olması gerekiyor futbolda. Hatalarımdan biri de gençlere çok yatırım yaptım. 20'ye yakın oyuncumuz var. İstediğimiz verimi alamadık, olmadı. Hep transfer yapmak zorunda kaldık. Bazıları Süper Lig seviyesinde olmadığı için, kampa götürmedik. Haliyle ya feshedeceğiz ya da kiralayacağız. Bu arada; Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tartışmasında araya girdim, ilk fırçamı yedim.’Sen karışma’ dediler. Sustum. Beni eleştiriyorlar, boş işlerle uğraşmıyorum, hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Menajerler Yüksel Yıldırım olunca, ilgilendiğimiz oyuncunun fiyatı 1 ise 1;5 - 2 diyorlar. Yavaş hareket ediyorum, acelemiz yok.Türkiye'de camia baskısı olmayan bir takım da alacağım. Samsunspor, ana kulüp olacak, diğer takımlar uydusu olacak. Fransa 2. Ligi’nde yer alan Dunkerque kulübünün %85 hissesini satın aldım. Latin Amerika'da Kolombiya, Balkanlarda, Portekiz de takım almak istiyorum" şeklinde tamamladı.

HÜSEYİN EROĞLU CANLI YAYINA BAĞLANDI

Söz konusu canlı TV programında, yayına bağlanan Kırmızı Beyazlıların Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:’’ Rüya gibi geçen sezondan sonra futbolcularımız çok keyifli, iyi kamp dönemi geçiriyoruz.’’ diyerek, ‘’Süper Lig zor, günü kurtarmak için değil, geleceği, Avrupa'yı hedefliyoruz. Transferde hata yapmak istemiyoruz. Dinamik bir takım hazırlayacağız. Erzurum'da bu ayın 11'inde Rizespor ve 13'ünde Konyaspor ile bir hazırlık maçı yapacağız. Bolu'da 3 maç yapacağız, sonrasında Samsun'da taraftarın karşısına çıkacağız. Bu sezon teknik direktörlerin sezonu olacak. Elindeki kadroyu iyi kullanan, sistemi olan bir ekip, başarılı bir takım olacağımıza inanıyorum.’’ dedi.

20 YAŞINDA BİR OYUNCU İLE GÖRÜŞÜYORUM

Öte yandan sorulan sorulara açıklık getirip devam eden Karadeniz temsilcilerinden ‘Şirinler’ in kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ‘’Bir ara hocamız hakkında kötü konuşmuştum, sonra buluştuk, kendisini ve hedeflerini anlattı, başardı, sonra iyi bir birlikteliğimiz oldu. Sözleşmemizi uzattık, bu ordunun komutanı hocamızdır, Süper Lig'de başarılı olacağına inanıyorum. Transferde pazarlığı ben yapıyorum, çok dayak yedim çünkü... Hocamızın istediği oyuncuları transfer edeceğiz. 20 yaşında bir oyuncu ile görüşüyorum, ismini veremem, o benim transferim olacak. Ben de zamanı geldiğinde başkanlığı profesyonel birine vereceğim. Sahibi olarak locada maç izleyeceğim. Wonderkid, problemli bir oyuncu. Ayrıca kafamızdaki bir futbolcuya transfer teklifi ediyorum, 48 saat süre veririm. İstediği parayı verirsem tuş olurum. Porto'dan sağ kanat oyuncusu Nanu ile anlaşmak üzereyiz. Saba 1 milyon Euro istedi, 650 bin Euro verdim, olmadı.

Köln'deki Schindler, 150 bin Euro fiyat yükseltti, sonra 50 bin Euro'ya düştü. O zaman da ben vazgeçtim. Mustafa Aztopal, yurt dışında Samsunspor'u anlatıyor, kulüplerle bağlantı kuruyor. Marketing yapıyorum, profesyonellere maaş veriyorum. Yabancı yatırımcı gelebilir, Samsunspor, en üst seviyede olmalı. Samsun'da kimseden para istemedim.’’şeklinde konuştu.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Sahip çıkmazsan, kulüp Yüksel Yıldırım'ın olur. Sigaraya para veriyorsun. Taraftarsın, Kombineni al, biletini al, formanı al. ‘Arkayı Fenerleyelim’ günlerini yaşatmak istiyoruz artık. Müzik çalışıyor, tango yapmak için tribünde taraftar lazım. Taraftarlarımız sabırlı olsun, bu hafta sonuna kadar 2 ya da 4 oyuncu İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçip, imza atacaklar ve Erzurum kampına gidecekler.’