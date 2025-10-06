Samsunspor-Fenerbahçe maçında hakemlerin diyaloğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor-Fenerbahçe maçında hakemlerin diyaloğu ortaya çıktı

Süper Lig'de Samsunspor ve Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin VAR kayıtları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına ait video yardımcı hakem (VAR) kayıtlarını yayınladı.

Federasyonun Youtube kanalından yayınlanan videoda, Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı VAR incelemesi sırasında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Sarper Barış Saka arasındaki konuşmalar da yer aldı.

Hakemler arasında şu diyalog yaşandı:

58. dakikada Samsunspor lehine verilen penaltı kararının iptali:

VAR: Sana potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam elin konumunu göster.

VAR: Bu ilk açıda doğal konumu görebilirsin. Şimdi de rakipten gelen topu görebilirsin.

Halil Umut Meler: Evet durdur. Tamam ben son şu eline değdiğini gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok.

VAR: Elin ekstra bir hareketi yok.

Halil Umut Meler: Tamam, penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyuna başlıyorum.

34. dakikada Samsunspor'un attığı golde verilen ofsayt kararı

VAR: Golü atan oyuncu, aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var, pasifte. Kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sana sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Sahada incelemeyle bakacağız, tamam.

VAR: Top kaleciye doğru gelirken, hücum oyuncusu topa vurmadan önce arkada ofsaytta olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.

Halil Umut Meler: Göster pozisyonu bana:

VAR: Hücum oyuncusu topa vuruyor. Arkadaki ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.

Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu ofsaytta. 17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için ofsaytla oyuna tekrar başlıyoruz.

Son Haberler
TFF Başkanı 'akla hayale gelmeyecek' kötü haberi verdi
TFF Başkanı 'akla hayale gelmeyecek' kötü haberi verdi
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Fenerbahçe'nin 100'ü gülüyor
Fenerbahçe'nin 100'ü gülüyor
Teknik direktörden müthiş şutlar! Ronaldinho'ya taş çıkardı
Teknik direktörden müthiş şutlar! Ronaldinho'ya taş çıkardı
İsrail, Orta Doğu'da bir ülkeyi daha vurdu
İsrail, Orta Doğu'da bir ülkeyi daha vurdu