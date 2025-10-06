Samsunspor-Fenerbahçe maçında hakemlerin diyaloğu ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına ait video yardımcı hakem (VAR) kayıtlarını yayınladı.

Federasyonun Youtube kanalından yayınlanan videoda, Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı VAR incelemesi sırasında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Sarper Barış Saka arasındaki konuşmalar da yer aldı.

Hakemler arasında şu diyalog yaşandı:

58. dakikada Samsunspor lehine verilen penaltı kararının iptali:

VAR: Sana potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam elin konumunu göster.

VAR: Bu ilk açıda doğal konumu görebilirsin. Şimdi de rakipten gelen topu görebilirsin.

Halil Umut Meler: Evet durdur. Tamam ben son şu eline değdiğini gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok.

VAR: Elin ekstra bir hareketi yok.

Halil Umut Meler: Tamam, penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyuna başlıyorum.

34. dakikada Samsunspor'un attığı golde verilen ofsayt kararı

VAR: Golü atan oyuncu, aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var, pasifte. Kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sana sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Sahada incelemeyle bakacağız, tamam.

VAR: Top kaleciye doğru gelirken, hücum oyuncusu topa vurmadan önce arkada ofsaytta olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.

Halil Umut Meler: Göster pozisyonu bana:

VAR: Hücum oyuncusu topa vuruyor. Arkadaki ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.

Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu ofsaytta. 17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için ofsaytla oyuna tekrar başlıyoruz.