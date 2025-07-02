Samsunspor Kongolu orta sahaya imza attırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürklü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine" ifadesine yer verildi.

HOŞ GELDİN ANTOINE MAKOUMBOU



Kulübümüz, Kongolu futbolcu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️



Makoumbou, Atatürklü Arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak! ????



Yeni yolculuğunda başarılar Antoine!#Samsunspor #AntoineMakoumbou pic.twitter.com/W5w4TPQQAR — Samsunspor ???????? (@Samsunspor) July 2, 2025

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giydi.