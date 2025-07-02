Samsunspor Kongolu orta sahaya imza attırdı

Kaynak: AA
Samsunspor Kongolu orta sahaya imza attırdı

Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürklü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine" ifadesine yer verildi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giydi.

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