Samsunspor Kongolu orta sahaya imza attırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürklü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine" ifadesine yer verildi.
HOŞ GELDİN ANTOINE MAKOUMBOU— Samsunspor ???????? (@Samsunspor) July 2, 2025
Kulübümüz, Kongolu futbolcu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️
Makoumbou, Atatürklü Arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak! ????
Yeni yolculuğunda başarılar Antoine!#Samsunspor #AntoineMakoumbou pic.twitter.com/W5w4TPQQAR
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giydi.