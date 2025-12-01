Süper Lig’in 14. haftasında Samsunspor, kendi sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı giren ev sahibi oldu. 5’te Tomasson’un yerden pasıyla buluşan Musaba ceza sahası içinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. 15'te Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Musaba’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. Bu dakikadan sonra Alanyaspor oyunda dengeyi sağladı. 27’de Hagi’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası ön direğinde Ui-Jo’nun vuruşunda top kaleci Okan Kocuk’ta kaldı. Samsunspor 42'de farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı. Ndiaye’nin pasıyla buluşan Holse, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1–0 Samsunspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ilk 45 dakikaya göre çok durgun bir oyun vardı. Alanyaspor 56’da tehlikeli geldi. Hagi’nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima’nın kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu son anda kurtardı. Samsunspor 79’da Holse-Musamba ikilisiyle tehlikeli geldi. Musaba'nın şutu az farkla üstten auta çıktı. Kradeniz ekibi 84'te yine tehlikeli bir atak geliştirdi. Emre Kılınç’ın ara pasıyla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisi önünden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. Kalesinde gol pozisyonları atlatan Alanyaspor 90+1'de beraberliği buldu. Ümit Akdağ'ın şutunda topu önünde bulan Güven Yalçın'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Karşılaşma 1–1 sonuçlandı. Bu skorla Samsunspor puanını 25 yaptı ve 4. sırayı 25 puanlı Göztepe'ye kaptırdı. Alanyaspor ise 16 puanla 10. durumda bulunuyor.