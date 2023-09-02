Samsunspor'a MLS'ten Türk asıllı golcü

Yılport Samsunspor, MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Ercan Kara'yı transfer etti.

KAYNAK: AA
Samsunspor'a MLS'ten Türk asıllı golcü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Türk asıllı Avusturyalı golcü Ercan Kara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Rapid Wien'den 2022 yılında Orlando City'ye transfer olan 27 yaşındaki Ercan Kara, MLS'te bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol attı.

(AA)

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