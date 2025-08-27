Samsunspor'da flaş ayrılık! Thomas Reis şok gelişmeyi duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor'da flaş ayrılık! Thomas Reis şok gelişmeyi duyurdu

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Panathinaikos rövanşı öncesi şok gelişmeyi duyurdu.

Samsunspor'un Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın Panathinaikos ile oynayacağı rövanş maçı öncesi Teknik Direktör Thomas Reis basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR ŞANS"

Kritik mücadeleyle ilgili düşüncelerini aktaran Thomas Reis, "Yarınki karşılaşma çok özel olacak. Bizim için de iyi bir şans. Takım olarak en iyi performansımızı göstermedik Atina’da. Panathinaikos, defansif anlamda iyi takım. Fırsatlar yakaladığınızda değerlendirmek zorundasınız. Geçen sene, bugünlere gelmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmıştık. Umarım iyi bir sonuç alır ve lig aşamasına devam ederiz.” diye konuştu.

"MUJA AYRILMAK İSTEDİ VE AYRILDI"

Alman teknik adam, ayrıca ilk maçta süre alan kanat oyuncusu Arbnor Muja'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Reis, "Muja, kendisi aramızdan ayrılmak istedi ve ayrıldı. Carlo ve Musaba'nın durumu ise gayet iyi ve oynayabilecek durumdalar." dedi.

