Son olarak oynadığı Başakşehir'den ayrılan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu.
33 yaşındaki futbolcunun 1. Lig takımlarından Samsunspor'la anlaştığı belirtildi.
Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
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