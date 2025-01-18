Samsunspor'dan paylaşım "Sözde adaletinize rağmen..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma golsüz berabere bitti.

Maçın ardından Samsunspor sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı. "Sözde adaletinize rağmen, puanımızı aldık. Eve Dönüyoruz!" diyerek hakem kararlarını eleştirdi.

KIRMIZI KART TARTIŞMASI

Samsunsporlu oyuncu Rick Van Drongelen'in Immobile'a hareketi sonrası hakem Kadir Sağlam ikinci sarı karttan kırmızı kartı göstermişti. Samsunspor bu kararın çok ağır olduğunu ve haksız bir kırmızı kart olduğunu ifade etti.