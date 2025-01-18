Samsunspor'dan paylaşım "Sözde adaletinize rağmen..."

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor'dan paylaşım "Sözde adaletinize rağmen..."

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma golsüz berabere bitti.

Maçın ardından Samsunspor sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı. "Sözde adaletinize rağmen, puanımızı aldık. Eve Dönüyoruz!" diyerek hakem kararlarını eleştirdi.

vvv.png

KIRMIZI KART TARTIŞMASI

Samsunsporlu oyuncu Rick Van Drongelen'in Immobile'a hareketi sonrası hakem Kadir Sağlam ikinci sarı karttan kırmızı kartı göstermişti. Samsunspor bu kararın çok ağır olduğunu ve haksız bir kırmızı kart olduğunu ifade etti.

Son Haberler
Serkan Özbalta: Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum
Serkan Özbalta: Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum
Thomas Reis "Hakem sonuca etki etti"
Thomas Reis "Hakem sonuca etki etti"
Trabzonspor’un genç kalecisi ameliyat oldu
Trabzonspor’un genç kalecisi ameliyat oldu
Suriye'deki yeni yönetimden karar. Üç ülkenin mallarının girişi yasaklandı
Suriye'deki yeni yönetimden karar. Üç ülkenin mallarının girişi yasaklandı
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor