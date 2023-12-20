Sanatçılar MEB Bakanının görevden alınmasını talep etti

Türkiye’nin önde gelen sanatçıları, Milli Eğitim Bakanı’nın skandal açıklamalarından sonra, görevden alınması için sosyal medyadan bildiri yayınladı.

Aralarında yazar, şair, oyuncu ve aydınların yer aldığı, birçok sanatçı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikatlarla alakalı yaptığı skandal açıklama sonrası, bir bildiri yayınlayarak, Bakanın görevden alınmasını talep ettiler.

Bakan Tekin, tarikatlarla alakalı, "Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda, 2023yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla. 550 tanesi STK'larla. 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içinde sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız... Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buradan devam edeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

Sanatçılar Girişimi adıyla yayınlanan bildiride,

“MİLLİ EĞİTİM BAKANI CUMHURİYET DÜŞMANLIĞI YAPIYOR DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR

Bizler, aşağıda imzaları bulunan sanatçılar, yazarlar, şairler, aydınlar, çok büyük bir topluluğun, yurdumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan yurtsever, demokrat, cumhuriyetçi kamuoyunun temsilcileri olarak aşağıdaki düşüncelerimizi ve Çağrımızı bütün ülkeyle paylaşıyoruz.

Milli eğitim bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti'ne, laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır. Laisizmi, çağdaş eğitimi terörizmle bir tutarak çağdaşlık, evrensel- lik, Atatürkçülük Ve Cumhuriyet düşmanlığını ilan etmiştir. Böyle bir kişi milli eğitim bakanlığı gibi ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makam- da bir saniye bile kalamaz. Cumhuriyet savcılarını,velileri, konuyla ilgili herkesi, bütün Cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz. Bizler, Sev- gili ülkemizin, laik, çağdaş, Cumhuriyet değerlerine sahip sanatçıla- rı, yazarları, şairler aydınları bu kişiyi ve sözlerini lanetle kınıyor, bu alanda ve bu konuda üstümüze düşecek olan her türlü görevi yap- maya hazır olduğumuzu sevgili halkımıza bildiriyoruz” denildi.

Bildirime imza atana sanatçılar;

Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Dilek Türker, Erdal Atabek, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Mehmet Aksoy, Zeynep Oral, Tamer Levent, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr Kemal Özmen, Prof. Dr, Onur Bilge Kula, Prof. Dr. Erendiz Atasü, Alper Akçam, Salih Turan, Nejat Yavaşoğulları, Melike Demirağ, Cahit Berktay, Nihat Behram, Mazlum Çimen, Tuna Kiremitçi, Salih Güney, Müjde Ar, Ahmet Kanneci, Nevra Bucak, Tülay Ferah, Ayhan Gülsoy, Ayça Öztorun, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Erhan Doğan, Levent Üzümcü, Feridun Andaç, Hüseyin Haydar, Ahmet Özer, Orhan Alkaya, Cevat Turan, Mustafa Balbay, Tevfik Kızılkaya, Elif Akkaya, Nebil Özgentürk ,Öner Yağcı, Özgür Efe, Abdülkadir Paksoy, Sadık Gürbüz, Gani Cansever, Arife Kalender, Sevgi Özel, Attila Aşut, Erhan Doğan, Adil Salih , Mustafa Köz, Nevzat Çelik.