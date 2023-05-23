Sanatçılardan 'Sandığa Sarıl' kampanyası. Seçim öncesi önemli çağrı

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde pek çok sanatçı, 'Sandığa Sarıl' kampanyasına çektiği videolarla destekte bulundu.

Sanatçılardan 'Sandığa Sarıl' kampanyası. Seçim öncesi önemli çağrı

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimin ardından cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tura kaldı.

Vatandaşlar, sandıklarda müşahit olmak için başvuru yaparken muhalefet partilerinde de sandıkları korumaya yönelik çağrılar yapılıyor.

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Sanatçılar da 'Sandığa Sarıl' kampanyası kapsamında sandık güvenliğine dikkat çekerek yurttaşları sandıkları korumaya davet etti.

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Aralarında Haluk Bilginer, Mehmet Günsür, Vahide Perçin, Ece Uslu, Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı sanatçılar çektikleri videolarla "Sandığa Sarıl" çağrısında bulundu.

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