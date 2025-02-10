Sanayi bölgesinde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.40'ta Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri fabrikasında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Fabrikayı saran alevler ve siyah dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, olay yerine sevk edilen 26 itfaiye aracı, 4 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ile yangına müdahale ediliyor.

Yangını söndürmek için yoğun çaba harcayan ekipler, alevlere çatıdan ve fabrikanın bahçesinden de müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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