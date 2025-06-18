Sanayi sitesinde tüp patladı: Bölgeye çok ayıda ekipler sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da oyun parkı içinde bir atölyede sanayi tipi tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan atölyedeki işçiler, panikle dışarı çıktı. 3 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde çocuk parkı için malzeme üretimi yapılan atölyede, iddiaya göre sanayi tipi tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan atölyedeki işçiler, panikle dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan 3 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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