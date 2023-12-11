Sanayi üretiminde kritik veriler açıklandı

TÜİK açıkladı. Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

KAYNAK: AA
Sanayi üretiminde kritik veriler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 3,77 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda eylüle kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azalış gösterdi.

İlgili Haberler
Cumhur İttifakı'nın ortağından flaş asgari ücret teklifi
Dolar rekorların rekorunu gördü. Ah TL vah TL
Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Son Haberler
Akbelen’de bir yudum su bile çok görüldü Yazarlar
Akbelen’de bir yudum su bile çok görüldü
Diyarbakır'ı yoğun sis esir aldı Gündem
Diyarbakır'ı yoğun sis esir aldı
Yılın erkeği seçilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan çarpıcı açıklama Magazin
Yılın erkeği seçilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan çarpıcı açıklama
Erzurum, Kars ve Ardahan’ı buz kesti Gündem
Erzurum, Kars ve Ardahan’ı buz kesti
Sudan'da Uluslararası Kızılhaç konvoyuna saldırı: 2 ölü, 7 yaralı Dünya
Sudan'da Uluslararası Kızılhaç konvoyuna saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
Samsun’da uyuşturucu operasyonu Gündem
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
Bağlama kütüğü harçlarına zam Gündem
Bağlama kütüğü harçlarına zam