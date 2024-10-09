Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Malezyalı mevkidaşıyla bir araya geldi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malezya ile savunma sanayisinde son yıllarda ileri düzeyde gerçekleşen işbirliklerini, sanayi ve teknolojinin diğer alanlarında da geliştireceklerini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilere dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde son yıllarda ileri düzeyde gerçekleşen işbirliğimizi, sanayi ve teknolojinin diğer alanlarında da geliştireceğiz. Yarı iletkenler, uzay ve uydu teknolojileri, yenilenebilir enerji, yapay zeka, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarını öncelikli işbirliği konuları olarak belirledik. Teknoloji üretiminde iddialı iki ülke olarak, karşılıklı yüksek teknoloji yatırımlarını artıracak ve dostluğumuzu pekiştireceğiz."