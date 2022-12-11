Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi

Meclis'teki bütçe görüşmelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOGG ile geldi. Varank, aracın test araçlarından biri olduğunu belirtti.

"29 Ekim'de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı. Bu araçların hepsi Tip onayı almak için üretilen araçlar... Seri üretim bandından çıkmayan araçlarda Tip onayı alma şansınız yok" diyen Bakan Varank'ın Meclis önünde gazetecilere yaptığı açıklamalardan bazı detaylar:

- Gördüğünüz gibi Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş, ben basın mensuplarımızdan da o heyecanı görebiliyorum. TOGG’dan izin aldık bugün Meclis’imize Türkiye’nin gurur projesi ile geldik.

- 60 yıl önce devrim otomobilinin hikayesi Meclis’in önünde son bulmuştu, biz de bugün TOGG’u Meclis’e getirdik vatandaşımız bu gururu görsün istedik.

Meclis Plan Bütçe görüşmelerinde bana laf attılar “Madem TOGG var onunla niye gelmiyorsunuz” dediler ben de bugün TOGG ile geldim.

- Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi irade çok önemli, tabii mühendislerimizin teknisyenlerimizin bu projede çok önemi var ama böyle bir projeyi ortaya koymak bir baş babayiğit gerektiriyor işte Sayın Cumhurbaşkanımız bir baş babayiğitlik gösterdi.

- 29 Ekim’de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı, seri üretim bandından çıkan bir araç. Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek, Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak.

- Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum, hem size bir güven hissi veriyor aynı zamanda geniş bir araç. Bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye’de üretilen bir araca biniyorum, inşallah çıktığı zamanda TOGG kullanacağız.

- Bugün Pazar sabahı biraz taksicilerimiz vardı onlar çok korna çaldılar, el salladılar, gören herkes gülümsüyor demek ki doğru bir iş yapıyoruz.