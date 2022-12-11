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Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi

Meclis'teki bütçe görüşmelerine TOGG ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Madem TOGG var onunla niye gelmiyorsunuz?' dediler ben de bugün TOGG ile geldim" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 12:30
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Meclis'e TOGG ile geldi

Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi
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Meclis'teki bütçe görüşmelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOGG ile geldi. Varank, aracın test araçlarından biri olduğunu belirtti.

"29 Ekim'de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı. Bu araçların hepsi Tip onayı almak için üretilen araçlar... Seri üretim bandından çıkmayan araçlarda Tip onayı alma şansınız yok" diyen Bakan Varank'ın Meclis önünde gazetecilere yaptığı açıklamalardan bazı detaylar:

- Gördüğünüz gibi Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş, ben basın mensuplarımızdan da o heyecanı görebiliyorum. TOGG’dan izin aldık bugün Meclis’imize Türkiye’nin gurur projesi ile geldik.

- 60 yıl önce devrim otomobilinin hikayesi Meclis’in önünde son bulmuştu, biz de bugün TOGG’u Meclis’e getirdik vatandaşımız bu gururu görsün istedik.
Meclis Plan Bütçe görüşmelerinde bana laf attılar “Madem TOGG var onunla niye gelmiyorsunuz” dediler ben de bugün TOGG ile geldim.

- Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi irade çok önemli, tabii mühendislerimizin teknisyenlerimizin bu projede çok önemi var ama böyle bir projeyi ortaya koymak bir baş babayiğit gerektiriyor işte Sayın Cumhurbaşkanımız bir baş babayiğitlik gösterdi.

- 29 Ekim’de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı, seri üretim bandından çıkan bir araç. Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek, Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak.

- Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum, hem size bir güven hissi veriyor aynı zamanda geniş bir araç. Bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye’de üretilen bir araca biniyorum, inşallah çıktığı zamanda TOGG kullanacağız.

- Bugün Pazar sabahı biraz taksicilerimiz vardı onlar çok korna çaldılar, el salladılar, gören herkes gülümsüyor demek ki doğru bir iş yapıyoruz.

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Durmak yok Toglamaya devam
11.12.2022 13:20
Kıskanalar catlasin Varanķ ın Togg u var.Tayyip beyin Togg u var Ya diğerleri onların nesi var ? Açlık yoksulluk ve sefaletten başka ?  
 
Boşşveeer
11.12.2022 13:13
Şu anda insanoğlunu uzaya götürebilen üç ülke "Çin, ABD ve Rusya..bre akılsızlar onca masraf niye.gel ödeme garantili Aya 4 şeritli yolumuz var.  
 
Fabrikayı açın herkese
11.12.2022 13:11
Fabrikasını, üretim bandını tüm TV ve gazetecilere de açın da dünya alem görsün. Fabrika boş , üretim bandı yok diyenler bi utansın hemen bu hafta herkese açın fabrikayı Sayın Bakan M.Varank.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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