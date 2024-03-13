Sancaktepe’de otomobille otobüs kafa kafaya çarpıştı

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yan yoldan çıkan araca çarpmamak için sola manevra yaptı. Bu esnada karşıdan gelen ve içinde yolcu bulunan İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobili sürükleyen İETT otobüsü park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, otobüsteki yolcular kazayı sağ salim atlattı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Yan yoldan çıkarak kazaya neden olan araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.