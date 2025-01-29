Sancaktepe'de yol kavgası

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe'de yol kavgası

Sancaktepe'de sürücüler arasınra tartışma çıktı. Trtışma kısa sürede kavgaya döndü. Yumrukların havada uçtuğu anlarda bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

İstanbul Sancaktepe'de, saat 20.00 sıralarında iki otomobil sürücüsü arasında yol verme konusunda tartışma çıktı. Bir süre tartışan sürücüler daha sonra araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

Dakikalarca süren kavgada, yumruklar kullanıldı. Bu sırada çevredekiler kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Sürücülerin birbirine girdiği, kavgaya müdahale etmeye çalışan kuryenin ise motosikletinin devrildiği anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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ÖFKESİNİ KAMYONETİ TEKMELEYEREK ÇIKARDI

Kartal'da iki sürücü arasında yine yol verme konusu ile ilgili çıkan tartışmada öfkelenen sürücü, kamyoneti tekmeledi. Kamyonetin şoförü ise araçtan inmeyerek yoluna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de yol kavgası

Sancaktepe'de yol kavgası

Sancaktepe'de yol kavgası

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