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  • Sandal alabora oldu: Gölde kaybolan iki kişiyi arama çalışması başlatıldı

Sandal alabora oldu: Gölde kaybolan iki kişiyi arama çalışması başlatıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sandalın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu, 1 kişi ise yüzerek karaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 21:25
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Sandal alabora oldu: Gölde kaybolan iki kişiyi arama çalışması başlatıldı

Sandal alabora oldu: Gölde kaybolan iki kişiyi arama çalışması başlatıldı
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Balık tutmak için Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan 3 arkadaş, sandalın alabora olması sonucu suya düştü.

Ö.D. yüzerek kıyıya çıkarken kayıp 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da bölgedeki çalışmaları takip etti.

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