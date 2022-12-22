Sandal alabora oldu: Gölde kaybolan iki kişiyi arama çalışması başlatıldı

Balık tutmak için Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan 3 arkadaş, sandalın alabora olması sonucu suya düştü.
Ö.D. yüzerek kıyıya çıkarken kayıp 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.
Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da bölgedeki çalışmaları takip etti.
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