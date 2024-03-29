Sandığa gitmeyecekler dikkat: Oy kullanmamanın cezası belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Sandığa gitmeyecekler dikkat: Oy kullanmamanın cezası belli oldu
Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği 31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kaldı.

Türkiye’de mevcut bulunan seçim yasalarına göre, oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar da belirli kurallara tabi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanmamanın gerçekleştiği durumda cezai işlem uygulamaktadır.

OY KULLANMAZSAM NE KADAR CEZA ÖDERİM?

Oy kullanmamanı cezası 2010 yılında 22 TL olarak belirlenmişti.

2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise bu rakam 300 TL olmuştu.

Sandığa gitmeyen seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri PTT veya Maliye Bakanlığı gibi kurumlar üzerinden yapılıyor.

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