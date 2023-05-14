Sandıktaki tüm oyların Erdoğan’a basıldığı video sonrası CHP’den ilk açıklama

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, skandal video için yetkili avukatların köye yönlendirildiğini belirterek, "Köydeki sandık kurulu üyeleleri darbedildi. Şanlıurfa Valisi ve emniyet müdürüne ulaşamıyoruz." dedi.

Sandıktaki tüm oyların Erdoğan’a basıldığı video sonrası CHP’den ilk açıklama

Editör: Oğuz OK

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki bir sandıkta toplu bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a mühür vurulduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir." dedi.

“SANDIK KURULU ÜYELERİ DARBEDİLDİ”
Harran'a bağlı Minare köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi için pusulada peş peşe Recep Tayyip Erdoğan'a mühür basıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darbedilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır." açıklamasını yaptı.

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