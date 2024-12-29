Sandras Dağı ve Otmanlar Mahallesi beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sandras Dağı ve Otmanlar Mahallesi beyaza büründü

Muğla Köyceğiz'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Otmanlar Mahallesi ve Sandras Dağı'nda kar, çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Otmanlar Mahallesi'nde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar, çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Geçen hafta da etkili olan yağışların ardından, gece boyunca sıcaklıkların düşmesiyle yüksek bölgelerde kar yağışı devam etti.

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Özellikle Sandras Dağı ve Otmanlar Mahallesi'nde kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Güne karla uyanan Otmanlar Mahallesi sakinleri, karla kaplanmış doğanın güzelliklerini izleyerek bu muazzam manzaranın tadını çıkarıyor.

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