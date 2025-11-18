Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya evinde Slovakya ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane ile Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

SERVİS WIRTZ'TEN GOLLER SANE'DEN

İki 12 puanlı takımın liderlik mücadelesine Leroy Sane damgasını vurdu.

Woltemade ve Gnabry'nin golleriyle ilk yarıda 2-0 öne geçen Almanya Wirtz ile Sane'nin iş birliğinde farkı 4'e yükselterek devreye son derece avantajlı bir skorla girdi.

MİLLİ TAKIMDA 1 YIL SONRA GOLLE TANIŞTI

Liverpool'da performansıyla eleştirilen Florian Wirtz'in asistlerini gole çeviren Sane 36'ıncı ve 41'inci dakikalarda iki kez üst üste ağları havalandırdı. Milli takımda son golünü 16 Kasım 2024 tarihinde Bosna Hersek ağlarına gönderen 29 yaşındaki yıldız 1 yıllık hasretini giderdi.

SANE GECEYİ ASİSTLE TAMAMLADI

Maçı erken koparsa da ikinci yarıda da kontrolü elden bırakmayarak gollerine devam eden Almanya, Baku'nun 67'de attığı golle skoru 5-0'a getirdi. Karşılaşmanın 78'inci dakikasında oyuna girerek ilk kez milli takım forması giyen Ouedraogo 1 dakika sonra Sane'nin asistinde skoru tayin etti ve ilk maçında unutulmayacak bir an yaşadı.

ALMANYA DÜNYA KUPASI'NA, SLOVAKYA PLAY-OFF'A

Sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Almanya 15 puanla grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı. Slovakya ise 12 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna kaldı.